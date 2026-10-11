Esclarecen ilícito en contra de alcaldía de Cacahoatán

Al abordar acciones que se realizan en las regiones Istmo-Costa y Soconusco, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que en relación con el asalto cometido en agravio del Ayuntamiento de Cacahoatán ocurrido el pasado 30 de junio, fueron detenidas seis personas.

Estas responden a los nombres de Vicente “N”, Manuel de Jesús “N”, José Iván “N”, Miguel Israel “N”, Adrián “N” y Rodolfo “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de robo con violencia agravado.

Mencionó que, presuntamente, los detenidos confabularon para cometer el ilícito y dieron seguimiento a la persona que se desempeñaba como auxiliar de Egresos del Ayuntamiento quien había acudido a una sucursal bancaria para retirar el dinero.

Tras realizar el retiro fue interceptado por los hoy indiciados, quienes lo despojaron de más de 500 mil pesos.

El fiscal general resaltó que ya enfrentan la justicia y por este hecho se pedirá la pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Pederasta y agresores sexuales

Durante la transmisión, Jorge Llaven señaló que esta semana se logró una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Iván “N”, por el delito de pederastia en Arriaga, y se detuvieron a siete presuntos agresores sexuales, por hechos en Tapachula, Huehuetán, Tonalá, Arriaga y Mapastepec, por los delitos de pederastia, abuso sexual y violación.

“Cuando se cometa un delito de tipo sexual, sobre todo en agravio de niñas, niños, adolescentes y mujeres, seremos implacables e iremos con todo el peso de la ley para que no haya impunidad”, añadió.

Localizados

En otro momento, Llaven Abarca dijo que se está reforzando la atención a las denuncias en Chiapas de personas extranjeras no localizadas, por lo que se revisaron expedientes rezagados y se logró ubicar a siete.

De estos, tres son de Honduras, dos de El Salvador, una de Colombia y una de Guatemala, quienes ya fueron encontradas y se ubican en Estados Unidos.

Precisó que cuentan con información confirmada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su siglas en inglés), que corroboró el ingreso irregular de estas personas a ese país y cuenta con registros de su presencia en territorio estadounidense, por lo que las fichas de búsqueda correspondientes ya fueron dadas de baja.

Agregó que se continuará con la revisión de expedientes para depurar los registros vigentes, debido a que algunos datan de varios años anteriores y continúan con ficha de búsqueda en el registro estatal pero, como en este caso, las personas podrían encontrarse en Estados Unidos.

En cuanto a la incidencia delictiva en la semana del 1 al 9 de octubre en Tapachula, en comparación con la semana antepasada, detalló que en delitos diversos se redujo 48 % con 17 carpetas de investigación iniciadas, la mayoría por narcomenudeo.

Asimismo, en delitos de alto impacto se inició una carpeta de investigación por robo a casa habitación; mientras que en denuncias por violencia familiar hubo una reducción del 32 %.