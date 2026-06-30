Escuelas reportan por lo menos cuatro robos

Al menos cuatro robos cometidos en instituciones educativas de Palenque en un periodo menor a 15 días han generado preocupación entre directivos, docentes y padres de familia, quienes piden mayor vigilancia y resultados en las pesquisas.

De acuerdo con los reportes presentados ante las autoridades, los hechos se han registrado en distintos puntos de la zona urbana.

Entre los planteles afectados se encuentran el jardín de niños Palenque, el jardín Adelina Blanco, la escuela primaria Revolución y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 45, entre otros.

En varios de los casos, los responsables sustrajeron cableado eléctrico y otros materiales de valor.

Uno de los planteles más afectados ha sido el jardín de niños Palenque, donde el cableado fue robado en dos ocasiones: primero se llevaron la instalación eléctrica completa y, tras ser repuesta, los delincuentes ingresaron nuevamente durante la noche para sustraer el material recién colocado.

Habitantes y representantes de las escuelas señalaron que la situación ha afectado el funcionamiento de los planteles y ha generado gastos adicionales para reparar los daños y restablecer los servicios básicos.

La Fiscalía de Distrito Selva informó que ya cuenta con denuncias formales y abrió las carpetas de investigación correspondientes para tratar de identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Mientras tanto, autoridades educativas y vecinos han solicitado reforzar los recorridos de vigilancia en las zonas donde se ubican los planteles afectados.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos ilícitos.