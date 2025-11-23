Espectacular carambola solo deja daños materiales

Un espectacular choque, en el que se vieron involucrados tres vehículos, entre ellos un taxi, ocurrió en el entronque del libramiento Sur y carretera al ejido Raymundo Enríquez de Tapachula, que afortunadamente solamente dejó daños materiales valuados en varios miles de pesos.

Los reportes de las autoridades indican que el conductor de un taxi con número económico 1004 pretendió incorporarse hacia el libramiento Sur, sin las debidas precauciones, por lo que impactó a una camioneta Jeep Grand Cherokee color negro.

Esta última del fuerte impacto giró 180 grados, chocando con un automóvil Nissan Tiida color rojo.

Detienen a taxista

Ante el reporte del accidente acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Se indicó que el conductor del taxi fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades ministeriales que iniciaron las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Los daños materiales de las unidades son considerables, toda vez que al parecer el taxi podría considerarse en pérdida total.

Las unidades fueron retiradas con el apoyo de grúas para ser trasladadas a un corralón oficial.