Espectacular colisión deja a combi casi sobre fuente

La rotonda de la fuente Atzacua, en el entronque de la calle Central Oriente Prolongación y el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en Tapachula, fue el escenario de un espectacular choque entre una camioneta y una combi del transporte público de ruta foránea, que dejó como saldo tres personas lesionadas y daños materiales de alta consideración.

Fue la tarde de este miércoles que ocurrió el percance, por lo que se movilizaron los cuerpos de emergencia y de seguridad, toda vez que el colectivo quedó arriba de los escalones de la fuente, mientras que la otra unidad se dio a la fuga.

Implicados

Los reportes indican que una camioneta Toyota impactó a una combi de la empresa Autobuses Unión y Progreso.

Consecuencia de ello, tres personas resultaron lesionadas, siendo auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras brindarles la atención trasladaron a una mujer a un hospital.

Las otras dos presentaron golpes menores y no fue necesario su traslado, aunque recibieron recomendaciones de paramédicos de Halcones Rojos y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas, para su pronta recuperación.

Presunto culpable huye

Al parecer el conductor de la camioneta realizó corte de circulación, registrándose el fuerte choque y tras ello se dio a la fuga.

Por su parte, elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo de iniciar con las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades.

Asimismo, se dijo que en la zona existen cámaras de videovigilancia que permitirán ubicar la unidad responsable.

Los daños materiales ascienden a varios miles de pesos, ya que también hay afectaciones en la infraestructura urbana.