Esposado escapa de sus secuestradores

Tras permanecer privado de su libertad durante cuatro días, una persona del sexo masculino logró escapar de sus captores, siendo encontrada deambulando en el fraccionamiento Valle Verde, al sur de la ciudad de Tapachula.

Fue en las calles Cafetales y Nardo en donde los vecinos reportaron que vieron que el hombre se encontraba esposado de las manos.

Al lugar acudieron elementos de las corporaciones estatales y municipales, quienes corroboraron el hecho y le quitaron las esposas, estableciendo que el individuo se encontraba en estado de shock, desorientado y con signos de agotamiento.

Por ello, procedieron a brindarle auxilio y atención médica para ser trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, en donde rendiría su declaración.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido secuestrado desde hace cuatro días, sin embargo, pudo fugarse. Aparentemente dijo que no recordaba la ubicación en donde estaba retenido.

Las autoridades iniciaron las investigaciones relacionadas con este hecho que generó temor entre los habitantes del fraccionamiento, en donde se dijo que podría estar la casa de seguridad de los delincuentes ya que cuenta con una sola entrada y salida con vigilancia; además en la zona se incrementaron los patrullajes.