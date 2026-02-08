Estaba desaparecido y lo localizaron muerto

Muerto en un barranco de la carretera estatal 226, en el tramo Tzimol-Pujiltic en la demarcación de Comitán, fue localizado un hombre de 38 años de edad durante las últimas horas de la noche del viernes, lo que movilizó a corporaciones policiacas y peritos de la Fiscalía General del Estado.

Fue aproximadamente a las 22:00 horas que un reporte indicó que a un costado de la carretera, entre los municipios de Comitán y Tzimol, se encontraban restos humanos en una bolsa.

Hallazgo

Diversas corporaciones policiacas se constituyeron al lugar para atender la emergencia, pero en una primera búsqueda no lograron hallar nada. Fueron minutos después que en un segundo operativo encontraron los restos en estado de descomposición de una persona del sexo masculino.

Fue en un barranco ubicado en un tramo sinuoso que se dio la localización, entre la cabecera municipal de Tzimol y el desvío a Uninajab.

El área fue acordonada para que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaran a cabo las diligencias y levantaran el cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Minutos después, se confirmó que el hoy occiso fue identificado como José Alfredo “N” (38 años), quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 26 de enero, originario de Tabasco y radicado en la ciudad de Comitán.

Cuando se le vio por última vez fue en el crucero de la Coca. Trascendió que presentaba impactos de arma de fuego y en el lugar se encontró un letrero de metal rafagueado.

Las autoridades ministeriales quedaron en espera de familiares para que lo identificarán y reclamaran los restos a fin de darle sepultura conforme a sus costumbres.