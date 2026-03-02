Estaba despedazado en medio del nuevo libramiento Sur

El cuerpo de un hombre fue encontrado despedazado en medio de la vía del nuevo libramiento Sur, a la altura del carretera Emiliano Zapata.

Eran cerca de las 06:10 horas cuando se dio el reporte a la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), donde se solicitó la intervención de las corporaciones policiales pues habían localizado un cadáver a mitad de la nueva vía, con dirección al municipio de Suchiapa.

Le pasan encima

En este sentido, esta dependencia precisó que varios vehículos ya le habían pasado encima al cuerpo, por lo que se encontraba deshecho.

Al constituirse, los elementos policiales municipales y estatales confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona en espera de la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Vestimenta

Cabe precisar que el cuerpo yacía tendido boca arriba, vestía pantalón de mezclilla azul, y unos calzados deportivos en color negro que yacían dispersos en la carpeta asfáltica.

Cabe destacar que el ahora occiso habría sido arrastrado por diversas unidades vehiculares desde las 4 de la mañana, aproximadamente, hasta hacerse presente los primeros rayos del sol del domingo.