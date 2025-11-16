Estaba sin vida en un descampado

Sobre un descampado fue localizado el cuerpo de un sujeto, por lo que se movilizaron las fuerzas policiales a las inmediaciones del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo.

De acuerdo con información recabada, unas personas que se encontraban recogiendo pedazos de ramas para hacerlas leña lo observaron tendido debajo de unos árboles.

Los curiosos puntualizaron no haberlo visto en el lugar ni mucho menos en las colonias cercanas.

Investigaciones

De inmediato, los elementos de la Guardia Estatal acordonaron el sitio para impedir el acceso y permitir las labores de investigación.

Asimismo, el ahora occiso tenía enrollado una soga o lazo en el cuello.

Una hora después, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y efectuaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

De manera preliminar, se informó que se encuentra en calidad de desconocido.