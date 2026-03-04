Estaquitas de comerciante se sale de vía de cuota

Una camioneta volcada y la mercancía irrecuperable, fue el saldo de un accidente ocurrido en el municipio de Jiquipilas. Todo parece indicar, se informó, que el cansancio o una posible distracción pudieron ser las razones del percance.

Trascendió que minutos antes de las 19:00 horas, usuarios del tramo de cuota Jiquipilas-Arriaga reportaron una volcadura a la altura del kilómetro 39, sitio donde se observaron afectaciones y, en teoría, personas lesionadas fuera de la vía.

Acaba en el corralón

En ese sentido, fue personal de la Cruz Roja Mexicana quien arribó al lugar del percance para valorar a los ocupantes, a los cuales luego de recibir la atención prehospitalaria no les encontraron lesiones de relevancia, por lo que permanecieron a la espera de autoridades correspondientes para tomar nota de estos hechos.

Tras lo anterior, fue personal de la Guardia Nacional que corroboró la información de lo ocurrido, solicitando de esta manera al servicio de plataforma para retirar la camioneta Nissan con redilas de entre la maleza y trasladarla hacia el corralón.