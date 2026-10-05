Estaquitas embiste a moto cerca de la Zona Galáctica

Un joven motociclista quedó lesionado durante la madrugada del domingo, luego de ser embestido por una camioneta Nissan Estaquitas cuando circulaba sobre el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la Zona Galáctica.

El accidente fue reportado alrededor de las 00:20 horas, cuando se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Chiapa de Corzo, acudieron hasta el sitio y localizaron al motorista sobre el sentido de oriente a poniente. Presentaba múltiples lesiones en las extremidades, por lo que recibió los primeros auxilios.

Iba zigzagueando

De acuerdo con los primeros reportes, se desplazaba con normalidad por la vía cuando la Estaquitas habría comenzado a circular de manera irregular. Presuntamente, el chofer avanzaba de forma zigzagueante y acabó impactando al joven que viajaba en la unidad de dos llantas.

Tras la colisión, responsable del percance no se detuvo para auxiliar al joven; por el contrario, habría acelerado la marcha y escapado del lugar con rumbo desconocido antes de que arribaran las autoridades.

Los socorristas realizaron la valoración inicial del lesionado y le proporcionaron atención para estabilizarlo. Debido a las lesiones que presentaba, se recomendó que recibiera una valoración médica más completa.

Finalmente, fueron sus familiares quienes se hicieron cargo de su traslado a un hospital, donde sería sometido a una revisión y estudios radiográficos para determinar el alcance de las heridas y descartar posibles fracturas.