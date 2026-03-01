Estaquitas se sale del camino y acaba entre la maleza

Tremendo susto se llevaron los tripulantes de una camioneta Nissan Estaquitas que sufrieron un accidente cuando se desplazaban sobre la carretera de terracería en la localidad Guaquitepec, esto en el municipio de Chilón.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que fue justo en este poblado donde el conductor del vehículo perdió el control y terminó fuera del rodamiento, quedando volcado entre la maleza.

Habitantes solidarios

En consecuencia al lugar del incidente se constituyeron decenas de habitantes, quienes ayudaron a los ocupantes de la camioneta a salir de la misma, donde se reportó que, afortunadamente, salieron bien librados y todo quedó en un susto.

Los civiles, tras lo anterior, solicitaron el apoyo e intervención de las autoridades; no obstante, se desconocen las causas de que la camioneta se enfilara fuera del camino: ya sea si se trató del exceso de velocidad al conducir, fallas mecánicas o incluso el consumo de bebidas embriagantes.

Por lo que serán las instancias correspondientes quienes determinen qué fue lo que ocasionó con veracidad este accidente que por fortuna no cobró víctimas humanas y que mostró la solidaridad de las personas del lugar.