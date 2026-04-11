Estudiante muere ahogado en poza

En el municipio de Tuzantán ocurrió la muerte de un estudiante de nivel medio superior, quien perdió la vida al ahogarse en la poza conocida como La Hamaca, ubicada en la ranchería El Chipilín.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven de 17 años de edad acudió al río en compañía de otros menores con la intención de bañarse. Sin embargo, al ingresar a una zona profunda, el adolescente ya no logró salir a la superficie, lo que generó momentos de angustia entre sus compañeros.

Al percatarse de la situación, los jóvenes solicitaron auxilio a sus familiares, quienes acudieron con rapidez al lugar e intentaron rescatarlo. Tras varios esfuerzos, pudieron sacarlo del agua, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el adolescente había fallecido, por lo cual se dio aviso a las autoridades correspondientes. Elementos policiacos acordonaron el área mientras personal de Servicios Periciales realizaba las pesquisas necesarias y procedía al levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. En tanto, la fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El ahora fallecido era estudiante de la preparatoria Miguel Hidalgo, y su deceso ha causado profundo pesar entre familiares, amigos y la comunidad educativa, que lamenta la pérdida de un joven en estas circunstancias fatales.

Autoridades pidieron a la población a extremar precauciones al acudir a ríos y pozas, sobre todo en zonas profundas o de riesgo.