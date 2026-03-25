Evita un bache y se accidenta en zanja

Fuera de la vía de comunicación quedó una camioneta y dentro de una zanja debido a un percance registrado en el tramo conocido como Paso del Burro, en el municipio de Yajalón.

De acuerdo con reportes de automovilistas, el conductor intentó esquivar un bache; sin embargo, las malas condiciones del camino provocaron que perdiera el control de la unidad, saliéndose de la carretera y quedando parcialmente volcado a un costado de la vía.

Sin heridos

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque el vehículo presentó considerables daños.

Al lugar llegaron conductores que transitaban por la zona, quienes brindaron apoyo al afectado y dieron aviso a las autoridades para la atención necesaria.

Usuarios frecuentes de esta vía de comunicación, entre ellos choferes del transporte público, señalaron que el deterioro del camino es un problema constante ya que hay múltiples baches y tramos en mal estado que representan un riesgo para quienes circulan a diario.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan las condiciones de la carretera, con el fin de prevenir accidentes de este tipo.