Evitan explosión en casa rodante de circo

En el estacionamiento de un circo, ubicado a las afueras del estadio Víctor Manuel Reyna, se dio el incendio de una unidad, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, dejando daños en dos vehículos que se encontraban estacionados cerca y dos intoxicados.

El reporte fue recibido a través del centro de mando, por lo cual personal operativo acudió al sitio y encontró la estructura —una casa rodante— envuelta en llamas, iniciando maniobras para contener el fuego y evitar que se extendiera hacia otras unidades aledañas.

Sofocan llamas

Para controlar la emergencia, los equipos desplegaron líneas de abastecimiento de agua y llevaron a cabo maniobras ofensivas de enfriamiento.

Debido a la intensidad de las llamas, dos vehículos estacionados cerca resultaron dañados, presentando afectaciones principalmente en la zona del cofre.

Evitan riesgo de explosión

Durante las labores de control, rescatistas lograron extraer dos tanques de gas LP de 20 kilogramos que se encontraban dentro del área siniestrada, evitando con ello el riesgo de que explotaran.

Tras sofocar el siniestro, los cuerpos de emergencia realizaron trabajos de remoción del material calcinado para descartar posibles reactivaciones del fuego.

En el lugar de los hechos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y policías municipales colaboraron para facilitar las maniobras y asegurar el perímetro mientras se atendía la emergencia.

Intoxicados

Asimismo, proporcionaron los primeros auxilios a dos personas que habían sufrido una intoxicación por el intenso humo, sin necesidad de que fueran trasladadas a un hospital.