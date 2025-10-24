Evitan explosión en gasolinera tras accidente

Un grupo de trabajadores de la gasolinera ubicada en el punto conocido como La Y Griega, en el municipio de Motozintla, fue clave para evitar una tragedia de grandes proporciones luego de que un accidente vehicular provocara un conato de incendio dentro del área de servicio.

Percance

De acuerdo con reportes preliminares, uno de los automóviles involucrados perdió el control e impactó contra otros vehículos estacionados cerca de las bombas de combustible, lo que generó una chispa y el inicio de un incendio que amenazaba con propagarse rápidamente.

Ante la emergencia, el personal de la gasolinera actuó con valentía y rapidez, utilizando extinguidores y arena para sofocar las llamas antes de que alcanzaran los tanques de almacenamiento y las bombas de despacho.

Gracias a su intervención oportuna, el fuego fue controlado en cuestión de minutos, evitando una posible explosión y salvando tanto vidas humanas como las instalaciones del lugar.

Inspección

Testigos y automovilistas que se encontraban cerca reconocieron la heroica labor de los empleados, quienes demostraron preparación y sangre fría en una situación de alto riesgo.

Posteriormente, arribaron elementos de Protección Civil (PC) y Bomberos, quienes verificaron que no existiera riesgo de reignición y llevaron a cabo una inspección de seguridad en el área.