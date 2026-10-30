Evitan una explosión de cilindro con fuga de gas

La oportuna detección de una fuga de gas LP en un cilindro doméstico provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos en el barrio de San Antonio, ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Ahí, los “tragahumos” realizaron maniobras para controlar la situación y prevenir una posible explosión.

El reporte se recibió desde un domicilio localizado en la calle González Bocanegra, donde se alertó acerca de un tanque que presentaba un escape de combustible.

Ante el riesgo que representa la acumulación de gas en espacios habitados, los bomberos rápidamente acudieron para inspeccionar el recipiente.

Retiran tanque

Al llegar, el personal de emergencia confirmó que la fuga se encontraba en la parte inferior del cilindro de gas LP, por lo que procedió a retirarlo del inmueble para evitar que el problema se agravara y pusiera en peligro a los residentes o a las personas que se encontraban en los alrededores.

Una vez asegurado, el tanque fue transportado a la base de la corporación, donde quedó bajo resguardo en un área destinada para este tipo de situaciones.

Con estas acciones, los elementos del Cuerpo de Bomberos evitaron que el cilindro permaneciera dentro de la vivienda y redujeron el riesgo de intoxicación o de una explosión.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales derivados de la emergencia.