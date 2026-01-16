Excede la velocidad y termina volcando

Un aparatoso accidente vehicular se registró durante la tarde-noche del jueves en la ciudad de Palenque, luego de que el conductor de una camioneta se desplazara a exceso de velocidad por calles del barrio San José, provocando una carambola que terminó en volcadura.

Esto fue sobre la avenida Corregidora, donde —de acuerdo con testigos— el conductor de una Renault Oroch circulaba de manera imprudente.

Al descender por esta vía perdió el control del volante e impactó violentamente contra un automóvil Volkswagen Vento de color blanco, que se encontraba debidamente aparcado.

Tras el primer choque, la unidad continuó su trayectoria y acabó colisionando también contra una Nissan con redilas, que igualmente estaba estacionada.

La fuerza del impacto provocó que la Renault Oroch volcara y se deslizara varios metros, quedando recostada sobre su costado izquierdo.

En el interior del vehículo viajaban dos personas, un hombre y una mujer, quienes permanecieron atrapados durante algunos minutos, generando alarma entre vecinos y peatones.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de Tránsito y Vialidad, quienes acordonaron el área y cerraron la circulación para evitar mayores riesgos.

Posteriormente, con el apoyo de grúas se realizaron las maniobras necesarias para retirar las unidades siniestradas y liberar la vialidad. Paramédicos brindaron atención a los ocupantes de la unidad volcada, reportándose al menos una persona herida.