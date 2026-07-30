Exigen esclarecer muerte de comerciante

Locatarios unidos de la central de abasto 28 de Agosto, en la ciudad de Comitán, manifestaron su indignación por el asesinato de una de sus compañeras la semana pasada, por lo que exigieron una investigación para esclarecer el crimen, al tiempo de solicitar el fortalecimiento de la seguridad en el lugar.

Mediante un comunicado, expresaron profunda indignación por el lamentable fallecimiento de Cecilia Viviana, exigiendo que el caso sea investigado con prontitud, transparencia y conforme a derecho hasta su esclarecimiento.

Señalaron que son hombres y mujeres que laboran los 365 días y que contribuyen al desarrollo económico de varios municipios en la región. “Todos los días miles de comerciantes, trabajadores, proveedores y clientes llegan a este centro de comercios, por lo que exigimos condiciones de seguridad que garantice la tranquilidad y la integridad de todas las personas”, recalcaron.

Por ello, solicitaron fortalecer la seguridad en, a fin de ya no vuelva a repetirse una tragedia como esta.

Contexto

Fue el pasado miércoles que se registró el atentado en el área del estacionamiento y bodegas, en donde Cecilia Viviana, de 22 años y vecina de la ranchería Los Riegos, fue baleada y debido a ello permaneció internada en el hospital regional, hasta su fallecimiento el pasado domingo por la noche.