Exigen justicia por muerte de “lomito” callejero

Una ola de indignación se desató en el municipio de Bochil luego de que un perro en situación de calle perdiera la vida tras ser brutalmente atacado por un pitbull, hecho que fue documentado en video y compartido en redes sociales, generando un repudio generalizado.

De acuerdo con las denuncias, el dueño del can —identificado como Federico “N”— habría incitado de manera intencional a su mascota a agredir al “lomito” indefenso, lo que desató una escena de crueldad que no tardó en viralizarse.

Testigos señalaron que el hombre paseaba a su perro en la vía pública cuando presuntamente lo instigó a atacar, sin que nadie pudiera intervenir a tiempo para salvar la vida del animal callejero que sucumbió a las graves heridas.

La difusión del video y los testimonios encendieron la indignación entre vecinos, activistas y defensores de los derechos de los animales, quienes denunciaron que este tipo de actos no deben quedar en la impunidad.

Las críticas hacia el responsable se multiplicaron, al tiempo que se convocaron expresiones de protesta para exigir justicia.

Ante la presión social, el Ayuntamiento de Bochil emitió un comunicado oficial en el que condenó enérgicamente los hechos y confirmó que interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se investigue el caso y se apliquen sanciones conforme a la ley.

Colectivos de protección animal y ciudadanos de distintas localidades han pedido que este episodio se convierta en un precedente y que las autoridades refuercen las medidas legales contra el maltrato animal, subrayando que se trata de un problema que requiere atención urgente.