Explosión causa apagón y conato de incendio

Una intensa movilización de bomberos, personal de Protección Civil y cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se registró en el municipio de Tuxtla Chico luego de la explosión de un transformador.

Esto provocó la suspensión del suministro eléctrico a por lo menos 200 familias, además de un conato de incendio en el auto hotel Casablanca, ubicado sobre la carretera Tapachula-Tuxtla Chico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas, cuando vecinos reportaron un estruendo seguido de la caída de un cable de alta tensión sobre la lámina metálica del inmueble.

Lo anterior originó llamas en la parte superior del inmueble, generando alarma entre huéspedes y trabajadores que evacuaron la zona de manera preventiva.

Minutos más tarde, bomberos de Tapachula y elementos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para sofocar el fuego, evitando que se propagara a otras áreas del edificio. De forma simultánea, técnicos de la CFE iniciaron labores para reparar los daños en la red eléctrica y restablecer el servicio.

Aunque no se reportaron lesionados, el apagón dejó a decenas de colonias en penumbras, causando preocupación entre la población.

Autoridades municipales señalaron que los trabajos de reparación continuarían durante las siguientes horas hasta garantizar el restablecimiento total de la energía.