Explosión de pipa deja 3 muertos y 70 heridos

La tarde de este miércoles en las inmediaciones del puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se reportó la explosión de una pipa de gas, por lo que servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas arribaron al sitio.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) detalló que una pipa de 49 mil 500 litros volcó, lo que causó la explosión que, hasta el cierre de edición, saldó con 3 fallecidos y 70 lesionados, de los cuales más de 20 se encuentran graves y fueron trasladados a hospitales.

La pipa involucrada de la explosión, que se registró en la colonia Lomas Zaragoza, estaba al 30 % de su capacidad, por lo que transportaba alrededor de 20 mil litros de combustible.

En la explosión estuvieron involucrados cinco vehículos de los cuales tres eran tráileres y dos particulares. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos continuaba controlando la fuga del combustible.

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) montaron un cerco en las inmediaciones de la zona de la explosión, además de que apoyaron en la evacuación de personas.

Así se vivió el terror

Se desplegó un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina que realizó sobrevuelos en el lugar para apoyar en la coordinación del personal en campo. Así se vivió el terror por explosión

Imágenes y videos compartidos en redes sociales dan cuenta de la magnitud del siniestro que se generó en el lugar y el pánico que, por momentos, vivieron las personas que estaban cerca. Algunas de las víctimas se observan con varias quemaduras en el cuerpo caminando y alejándose de la zona.

Una usuaria a bordo del transporte público captó el momento en el que se extendió el fuego tras la explosión, y entre gritos y pánico se ve cuando el fuego alcanza varios autos que estaban por debajo del puente de la Concordia.

Otras personas lograron captar las llamas que emitió la pipa de gas luego de la explosión. En los videos se ven las llamas rojas de varios metros de altura con humo negro expandirse por el cielo.

Un conductor, que estuvo en el momento de la explosión y resultó herido de las manos, contó que solo vio una nube de gas acercándose “vi la nube de gas que venía para acá”.

En otras imágenes se observa a elementos de bomberos atender el siniestro que dejó varios vehículos incendiados.