Explosión de pirotecnia destruye una vivienda

En la localidad Ococh, perteneciente al municipio de Tenejapa, en un domicilio aconteció una explosión, por lo que el lugar quedó destruido, luego de que chispas de soldadura alcanzaran varios artefactos pirotécnicos almacenados en el lugar.

De acuerdo con los datos recabados, una persona del sexo masculino se encontraba realizando trabajos de herrería y soldadura en la vivienda, cuando de manera repentina se levantó una densa columna de humo, seguida de múltiples explosiones que alarmaron a los vecinos de la comunidad.

Al investigar se descubrió que en un cuarto contiguo había una cantidad considerable de pirotecnia, la cual fue alcanzada por las chispas, desatando una explosión e incendio de gran magnitud.

El fuego se propagó rápidamente, consumiendo gran parte de la estructura y dejando a su propietario, identificado como Antonio “N”, sin posibilidad de rescatar pertenencias del interior.

Pese a lo aparatoso del siniestro y la fuerza de las explosiones no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, únicamente pérdidas materiales totales pues la casa terminó destruida en su totalidad.

Controlan incendio

Vecinos y voluntarios se organizaron para sofocar las llamas mientras daban aviso a las autoridades. Minutos más tarde, cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil (PC) Municipal arribaron al sitio para controlar el siniestro y verificar que no existiera riesgo de nuevos estallidos.

El siniestro generó gran expectación en Ococh, donde los lugareños destacaron la necesidad de extremar precauciones al manipular tanto herramientas de soldadura como explosivos artesanales, ya que la combinación de ambos pudo haber terminado en tragedia.

En un video difundido a través de las redes sociales se observa la fuerza de la explosión y a un costado de la vivienda una menor de edad, quien se salvó al resguardarse justo a tiempo.