Explosión de pirotecnia en casa deja un herido

Una explosión en una vivienda donde se almacenaba pirotecnia, registrada la madrugada del martes en San Cristóbal de Las Casas, dejó una persona con quemaduras de primer y segundo grado, así como cuantiosos daños materiales.

Personal de Protección Civil Municipal y Bomberos confirmaron que la fuerte explosión y el incendio se dieron en la calle Patricia Armendáriz, número 24, entre José Weber y Las Comaleras en el barrio San Diego, al sur de la ciudad.

Labores de control

En el sitio laboraron de manera coordinada elementos del Instituto de Bomberos, Policía Municipal, brigadistas voluntarios y Tránsito Municipal, quienes realizaron el control del fuego, remoción de escombros y enfriamiento del área.

Una ambulancia de Protección Civil trasladó al lesionado, identificado como Cristóbal “N”, al hospital de Las Culturas en donde fue ingresado al área de choque. Las autoridades confirmaron que no se reportaron más personas heridas.

El inmueble afectado es parte de un local de aproximadamente 3x6 metros, construido con madera, block y lámina, el cual presentó considerables afectaciones materiales.

Al lugar acudió también personal de la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas del siniestro.

El personal del Cuerpo de Bomberos reportó que al arribar al sitio encontraron el incendio en una etapa de crecimiento.

Ante esta situación se implementó un ataque ofensivo en dos puntos, tomando las debidas precauciones para la contención pudiendo enfriar, controlar y extinguir las llamas en su totalidad.

Las autoridades recordaron a la población que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al 911 o al número de la base de Protección Civil Municipal de San Cristóbal: 967 155 3515, además de reiterar el llamado a evitar el uso de pirotecnia.