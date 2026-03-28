Explosión de pólvora en una peregrinación

Dos personas lesionadas y daños materiales en varios vehículos fueron el saldo de la explosión de pólvora registrada durante una peregrinación en honor al Señor del Calvario, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se dio cuando un contingente de al menos siete vehículos —entre camionetas y camiones— realizaba el recorrido con follaje, partiendo del crucero de Zacualpa.

Esto fue cerca del zoológico San José, con destino a un domicilio en la colonia Montes Verdes, en el barrio María Auxiliadora.

Siniestro

Durante el trayecto, la segunda unidad del convoy, un camión tipo trocero que transportaba material pirotécnico, registró una explosión repentina, lo que provocó momentos de pánico entre los feligreses.

Como resultado, dos personas resultaron lesionadas: un hombre identificado como Eduardo Antonio “N”, de aproximadamente 40 años de edad, y un menor de edad, hijo del chofer.

Ambos fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados al hospital de Las Culturas para su atención médica, donde se reportó al menor en condición estable.

Además de los heridos, al menos cuatro vehículos resultaron afectados por la onda expansiva, registrando daños materiales.

Autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del siniestro.