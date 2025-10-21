Explota línea de gas en el complejo Cactus

Una fuerte explosión registrada el lunes al mediodía en una línea de gas de 24 pulgadas sacudió el complejo procesador de gas Cactus y sus alrededores en Reforma, generando alarma entre trabajadores y lugareños.

El siniestro provocó daños materiales en edificios y vehículos, además de varias personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital de Pemex por los cuerpos de emergencia.

Siniestro

El incidente ocurrió cerca de las 13:00 horas en el sitio conocido como Trampa del Diablo, frente al complejo Cactus, donde convergen varias interconexiones de tuberías que conducen gas desde las instalaciones hacia la refinería de Paraíso, Tabasco.

Según los primeros reportes, más de mil 800 personas, entre trabajadores de Pemex, empleados de empresas contratistas y vecinos de comunidades cercanas, fueron evacuadas de manera preventiva ante el riesgo de nuevas detonaciones.

De acuerdo con testimonios de empleados del complejo, una empresa subcontratista llevaba a cabo las labores de reparación en la línea siniestrada, las cuales estaban programadas para durar seis meses, pero se concluyeron en apenas uno.

Se sospecha que una falla en dichas reparaciones habría provocado la fuga de gas y posterior explosión al restablecer el flujo en las tuberías.

Autoridades locales, personal de Protección Civil Municipal y Estatal, así como brigadistas de Pemex, trabajaron arduamente en el área afectada para controlar la situación.

Más tarde, se dio a conocer que el complejo había quedado inhabilitado y solo funcionaba el complejo Nuevo Pemex.