Expolicía ligado a La Barredora es detenido en Tuxtla

A través de labores de inteligencia e investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza Omar García Harfuch, lograron la detención de Leonardo Arturo “N”, alias “el Carnal”, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Esta acción, realizada a través de la Mesa de Paz del estado de Chiapas, se efectuó también en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Tabasco, la SSPC de Tabasco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

Investigación

Leonardo Arturo “N” está detenido en la Fiscalía General del Estado de Chiapas y es investigado por el delito de narcomenudeo; sin embargo, cuenta con diversas carpetas de investigación tanto en Tabasco como en la Fiscalía General de la República con las cuales la FGE trabaja en estrecha coordinación.

El indiciado se desempeñó en diversos cargos públicos en materia de seguridad en el estado de Tabasco, y se encuentra relacionado en la estructura criminal de un grupo generador de violencia.

Era exdirector de la Policía Estatal durante la administración de Hernán Bermúdez Requena, ligado también al grupo criminal conocido como La Barredora.

El arresto se realizó en la calle Pencil de la colonia Bienestar Social, de la capital chiapaneca, donde los uniformados aseguraron también armas de fuego, narcóticos y diversos indicios que lo vinculan con delitos de narcomenudeo y portación ilegal de armas.

De acuerdo con las investigaciones, Leonardo Arturo habría operado como informante y brazo armado al servicio del grupo criminal, filtrando información sobre operativos a cambio de dinero y protección.

Las autoridades informaron además que en las próximas horas el detenido será trasladado a la Ciudad de México, donde enfrentará cargos federales relacionados con delincuencia organizada y corrupción.

Asimismo, precisaron que esta detención forma parte de un amplio operativo para desmantelar las redes de complicidad entre exfuncionarios policiacos y organizaciones criminales que operan en la región.