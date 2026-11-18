Una llamada telefónica realizada al número de emergencias 911 provocó una movilización policiaca durante la mañana de este martes, ya que el reporte indicaba el hallazgo de una persona, al parecer, sin signos vitales.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, los hechos ocurrieron sobre la prolongación de la avenida Corregidora, en la colonia Chacamax, esto en la zona oriente de Palenque.

Allí, en un domicilio particular, los vecinos reportaron que desde el pasado fin de semana un masculino permanecía en el interior; sin embargo, este martes fue descubierto sin vida.

Ante el hallazgo, se dio parte a las autoridades y al lugar se constituyeron elementos de distintas corporaciones policiacas; acordonaron el área y confirmaron el deceso de un hombre de posible origen cubano, cuya muerte se descarta que haya sido violenta.

Cabe señalar que peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque acudieron para los procedimientos legales y el levantamiento del cadáver para el traslado al Semefo, donde se determinarán las posibles causas de la muerte y la identidad de esta persona de origen extranjera.