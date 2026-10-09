Extranjero queda grave por una descarga eléctrica

En el municipio de Tapachula con graves quemaduras y lesiones, producto de una descarga eléctrica y una caída, quedó un hombre —al parecer extranjero— cuando de forma accidental con una estructura metálica hizo contacto con los cables de energía eléctrica.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ojo de Agua, al suroriente de la ciudad, la tarde del jueves, por lo cual se presentaron elementos de los cuerpos de emergencia y de seguridad que iniciaron las pesquisas.

Cables de alta tensión

Se indicó que el individuo se encontraba en la parte alta de una vivienda, haciendo labores de construcción cuando al manipular un tubo metálico alcanzó la línea eléctrica de alta tensión y cayó al suelo.

El estruendo alertó a los vecinos pues también hubo un apagón en la zona y al percatarse de lo que había pasado solicitaron ayuda al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del grupo de rescate Halcones Rojos acudieron al lugar de los hechos y le proporcionaron los primeros auxilios para después trasladarlo de urgencia al hospital regional.

Asimismo, agentes de las corporaciones policiacas llegaron e iniciaron las investigaciones para corroborar la forma en la que se dio el incidente.

Por otra parte, personal de la Comisión Federal de Electricidad hizo la revisión de las instalaciones para restablecer el servicio de luz.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del sujeto, aunque se dijo que se trata de un migrante cuyo estado de salud fue reportado como grave.