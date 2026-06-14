Falla en eje causa pérdida de control

Siete personas lesionadas y daños materiales valuados por miles de pesos dejaron como saldo un aparatoso accidente de tránsito sobre la avenida 20 de Noviembre y esquina con calle Río Portugal de la colonia Albania Alta, en la capital chiapaneca.

El hecho fue registrado alrededor de las 07:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio.

Ahí, se informó que un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 6825 se desplazaba sobre la zona; sin embargo, una supuesta falla mecánica en una de las llantas al salirse del eje originó que el chofer perdiera el control del volante.

Siete lesionados

La unidad se estampó contra dos vehículos particulares, dejando como saldo a siete personas lesionadas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Pronto se movilizó una cuadrilla de socorristas voluntarios quien les brindó la atención prehospitalaria. Luego de la valoración se dio a conocer que buscarían los pases médicos de la aseguradora.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades al corralón en turno.