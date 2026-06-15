Falla mecánica causa volcadura

Cuantiosos daños materiales dejó como saldo la volcadura de una camioneta registrada sobre el tramo carretero Maravilla Tenejapa-Nuevo San Juan Chamula, a la altura de la comunidad Santo Domingo Las Palmas, en la demarcación del municipio de La Trinitaria.

Cayó a desinivel

De acuerdo con los primeros reportes, una presunta falla mecánica provocó que el conductor de una pick up Nissan NP300 de color rojo perdiera el control de la unidad, saliéndose de la cinta asfáltica y cayendo a un desnivel.

Tras el percance, habitantes de la zona acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, quien por fortuna no presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Ayuda de lugareños

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, trascendió que pobladores de la comunidad apoyaron en las maniobras para rescatar la unidad y trasladarla a un domicilio particular, evitando así su envío a un corralón.

La camioneta presentó daños de consideración, aunque el incidente no dejó víctimas mortales ni afectaciones a terceros.