Falla mecánica mortal: hombre perdió la vida

La mañana del viernes un trágico accidente registrado en las inmediaciones del basurero de Jiquipilas dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionadas, luego de que una camioneta de transporte ejidal presentara una aparente falla mecánica mientras se dirigía hacia la cabecera municipal.

Se le desprendió llanta

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad había salido del ejido Miguel Hidalgo y trasladaba a varios pasajeros cuando ocurrió el fatal percance.

Presuntamente, una de las ruedas traseras se desprendió durante la marcha, situación que provocó que el chofer no pudiera controlar el vehículo.

La pérdida de estabilidad ocasionó momentos de pánico entre los ocupantes, ya que algunos salieron proyectados fuera de la unidad. Automovilistas y habitantes de la zona dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia al percatarse de la magnitud de lo ocurrido.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, corporaciones de seguridad y personal de rescate, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados.

Sin embargo, una persona del sexo masculino de 68 años de edad falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el incidente.

Asimismo, dos pasajeros resultaron heridos y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la gravedad de las lesiones.

Entre los afectados también viajaban varios estudiantes que se dirigían a sus centros educativos. Aunque no se reportó que sufrieran lesiones de consideración, el incidente interrumpió su trayecto y generó momentos de preocupación entre familiares y habitantes de las comunidades cercanas.

Peritaje

La zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Peritos y agentes de investigación iniciaron las indagatorias para determinar con precisión las causas del accidente y establecer si el estado mecánico de la unidad influyó en el trágico desenlace.

Las autoridades exhortaron a los propietarios y operadores de vehículos de transporte rural a realizar revisiones periódicas de las condiciones mecánicas para prevenir este tipo de accidentes mortales.