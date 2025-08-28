Fallece a causa de golpiza

Recostado en una hamaca, en su domicilio en la colonia Juan Sabines conocida como Poste Rojo, en la ciudad de Tapachula, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que fue brutalmente golpeado por sujetos desconocidos.

Los vecinos reportaron que una persona del sexo masculino estaba inconsciente en el interior de su domicilio en la calle 12 de Diciembre, por lo que se movilizaron unidades de servicios de emergencia.

Paramédicos de los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) al arribar al lugar y proceder a la revisión determinaron que el individuo, identificado como José “N” (38 años), ya no contaba con signos vitales.

Este presentaba múltiples contusiones en el cráneo y en el rostro, las cuales aparentemente fueron la causa de que finalmente perdiera la vida.

Se dijo que al parecer recibió la brutal golpiza por parte de sujetos desconocidos mientras se encontraba en la vía pública, sin embargo, logró llegar a su domicilio y se recostó en la hamaca, en donde falleció.

Agentes de las diferentes corporaciones policiacas acordonaron el área, en lo que peritos de la Fiscalía Regional Fronterizo Costa procedían a levantar los indicios y al traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley.