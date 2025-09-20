Fallece adulta mayor dentro de un taxi

Un lamentable hecho se registró la tarde del viernes en la capital Tuxtla Gutiérrez, donde una mujer de la tercera edad perdió la vida dentro de un taxi que la trasladaba de emergencia hacia un hospital.

Lo anterior luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio ubicado en la colonia Sagrado Corazón, al norte-poniente de la ciudad.

Murió en el camino

El incidente se reportó aproximadamente a las 13:35 horas, por lo que las autoridades recibieron el aviso sobre una fémina que había abordado un taxi con número económico 3997 en compañía de un familiar, con la intención de recibir atención médica tras el percance.

De acuerdo con los primeros datos, la adulta mayor se encontraba cortando leña cerca de su casa cuando perdió el equilibrio y cayó, golpeándose fuertemente la frente contra el suelo.

Durante el trayecto en el vehículo de alquiler, la salud de la fémina se complicó repentinamente y dejó de respirar. Ante la emergencia, el chofer detuvo la marcha para solicitar auxilio.

Paramédicos arribaron minutos después y le brindaron maniobras de reanimación, pero después de la valoración médica confirmaron el deceso.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Municipal y Estatal, en tanto que personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Más tarde, el cadáver fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que determinará con precisión la causa de muerte.