Fallece adulto mayor en taxi; era llevado a hospital

La mañana del viernes un adulto mayor falleció en el interior de un taxi cuando era llevado de emergencia a un hospital de la capital chiapaneca.

El hecho ocurrió frente a un nosocomio ubicado en la colonia Arboledas, generando conmoción entre familiares y transeúntes que presenciaron la escena.

El reporte fue emitido cerca de las 08:10 horas, cuando elementos de la Policía Municipal y Estatal fueron alertados sobre la presencia de una persona inconsciente dentro de un vehículo de transporte público, estacionado sobre la 16.ª Poniente y 3.ª Norte.

Traslado de emergencia

De acuerdo con versiones de sus familiares, el sujeto —de aproximadamente 68 años y originario del municipio de Bochil— comenzó a sentirse mal de manera repentina mientras se encontraba en su domicilio.

Ante la gravedad de su estado, decidieron detener un taxi y trasladarlo a Tuxtla Gutiérrez con la esperanza de internarlo en un hospital.

Sin embargo, durante el trayecto su condición se deterioró rápido y, al llegar a las puertas del nosocomio, perdió el conocimiento. Los familiares solicitaron ayuda al personal médico, pero tras una valoración de urgencia, el galeno confirmó que ya no presentaba signos vitales.

El área fue resguardada por agentes policíacos, quienes acordonaron la zona para evitar el ingreso de curiosos y permitir las labores de las autoridades ministeriales.

Minutos después arribó personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, trasladándolo después al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia.

Hasta el momento, se presume que el fallecimiento fue consecuencia de un infarto fulminante, aunque serán las autoridades competentes quienes determinen la causa oficial del deceso.