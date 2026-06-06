Fallece adulto mayor tras sufrir una caída

Luego de sufrir una caída desde su propia altura al interior de su hogar, una persona del sexo masculino perdió la vida, esto en la avenida Azteca y calle Tláloc de la colonia Azteca, localizada al suroriente de la capital chiapaneca, el viernes por la mañana.

Fue cerca de las 09:00 horas cuando en los números de emergencias recibieron el reporte acerca de una persona que estaba aparentemente inconsciente dentro de una vivienda.

Por ello, unidades policiacas se movilizaron al lugar de los hechos y al arribar al sitio corroboraron que un adulto mayor se encontraba tirado en el piso, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos.

Golpe en la cabeza

De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre sufrió una caída en el patio de su casa al parecer al perder el equilibrio, lo que provocó que se golpeara en la cabeza y esto derivó en convulsiones, posteriormente quedó inerte, así que sus familiares se alarmaron y de inmediato pidieron la ayuda.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar de los hechos para valorar al individuo, confirmando que ya no contaba con signos vitales, por lo cual dieron aviso a las autoridades competentes.

Agentes de la Policía Municipal tomaron nota de lo sucedido y después el personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llegó para hacer el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.