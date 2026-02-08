Fallece al caer de su bicicleta

Sobre la carretera Tonalá-Paredón, a la altura del plantel Conalep, un trágico accidente se registró, en el cual un adulto mayor perdió la vida al caer de su bicicleta mientras se desplazaba por la zona.

Fue identificado como Marcos “N” (60 años), con domicilio en la colonia Hermanos Serdán segunda sección, en el municipio de Tonalá.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba de manera normal cuando repentinamente perdió el control de la unidad y cayó sobre la cinta asfáltica.

Versiones preliminares señalan que el ciclista habría sufrido un probable infarto al miocardio, lo que ocasionó la caída. A consecuencia del impacto, presentó una fractura craneal que le provocó la muerte de manera casi instantánea.

Al lugar se presentaron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales y procedieron a acordonar el área para realizar las pesquisas necesarias.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado conforme a los protocolos legales establecidos. El fallecido fue reconocido en el sitio por su esposa, quien arribó minutos después del incidente. El hecho causó consternación entre vecinos y personas que transitaban por la zona.