Fallece al caer en profundo barranco

Una persona murió luego de que el automóvil en el que viajaba saliera de la carretera al perder el control sobre el tramo que conduce hacia Nachig, en el municipio de Zinacantán.

Habitantes de la zona localizaron el vehículo y se acercaron para auxiliar al ocupante; sin embargo, al revisar las condiciones en las que se encontraba se percataron de que ya no presentaba signos vitales.

El automóvil involucrado era un compacto que quedó a un costado de la vía de comunicación. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que abandonara la vialidad y cayera al profundo barranco.

Al Semefo

Al sitio se presentaron las autoridades tradicionales y posteriormente elementos ministeriales, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cadáver.

El conductor fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa del deceso.

Hasta el momento, la persona permanece en calidad de desconocida. Por ello, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares, especialmente a quienes puedan reconocer el vehículo o proporcionar información que permita establecer su identidad.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el percance, sin embargo, extraoficialmente se dijo que pudo deberse al exceso de velocidad o una falla mecánica.