Fallece al caerle un árbol cuando trabajaba

De manera trágica, un hombre de 55 años de edad perdió la vida mientras realizaba labores de tala de un árbol en una parcela ubicada en la comunidad El Zapote, perteneciente a la demarcación del municipio de Tila.

Aplastado

De acuerdo con información proporcionada por autoridades de Protección Civil (PC), el accidente ocurrió cuando el individuo se encontraba derribando el tronco y, por causas relacionadas con la maniobra, este cayó sobre su cuerpo y lo aplastó, provocándole lesiones de gravedad que le causaron la muerte de forma instantánea.

Luego de recibir el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil (PC) Municipal y corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio de los hechos, donde confirmaron el fallecimiento y llevaron a cabo las diligencias necesarias.

Exhorto

Ante este lamentable suceso, las autoridades exhortaron a la población a evitar realizar por cuenta propia trabajos de poda, desrame o derribo de árboles, debido al alto riesgo que representan estas actividades cuando no se cuenta con la capacitación, el equipo de protección y las medidas de seguridad adecuadas.

Asimismo, recomendaron solicitar el apoyo de personal especializado o de Protección Civil en caso de detectar árboles que representen algún peligro o cuando sea necesario efectuar labores de tala controlada.

La muerte del trabajador generó consternación entre los habitantes de la comunidad El Zapote, quienes lamentaron el fallecimiento de un vecino que hacía sus actividades cotidianas en el terreno.