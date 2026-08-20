Fallece al derrapar en el libramiento Sur

Un accidente de tránsito dejó como saldo una persona sin signos vitales mientras circulaba sobre el libramiento Sur Poniente, a la altura de la tienda Boxito, en la ciudad capital.

Lo anterior ocurrió alrededor de las 22:00 horas. Se recibió un reporte a los números de emergencia acerca de una persona que se encontraba inconsciente sobre la vialidad. De inmediato, elementos de la policía de Tuxtla acudieron y solicitaron la presencia de paramédicos para atender al motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se desplazaba en una motocicleta Italika con motor 150 y sin placas.

Impacto mortal

Circulaba de oriente a poniente sobre el libramiento Sur cuando, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad, salió de la vialidad y subió a la banqueta ubicada frente a la tienda Boxito.

Posteriormente, se impactó contra un bolardo de seguridad instalado en una jardinera. Debido a la fuerza del golpe, el casco que portaba quedó destrozado junto al cuerpo, mientras que la unidad salió proyectada varios metros y terminó cuatro metros adelante del punto donde ocurrió el impacto.

Paramédicos de Protección Civil (PC) acudieron al lugar para valorarlo, quien permanecía tendido sobre el pavimento y presentaba una lesión en la cabeza. Después de realizar la valoración correspondiente, los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía y de la Guardia Estatal Preventiva realizaron el acordonamiento del área para preservar la escena, mientras peritos en tránsito de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las primeras diligencias con el objetivo de establecer cómo ocurrió el accidente.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarían a cabo los procedimientos correspondientes.

Durante las diligencias realizadas en el lugar no se presentaron familiares directos que reconocieran al fallecido. Únicamente acudieron algunas personas que señalaron conocerlo y mencionaron que se desempeñaba como velador.