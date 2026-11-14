Fallece al derrapar por varios metros

Al derrapar la motocicleta que conducía, un sujeto perdió la vida en el tramo carretero que conecta al municipio de Tapachula y Talismán en los primeros minutos de la madrugada del viernes, lo que movilizó a los servicios de emergencia y de seguridad que tomaron conocimiento.

Fue a la altura de la entrada hacia el fraccionamiento Cahoacán en una curva que el motorista al parecer transitaba a exceso de velocidad, perdió el control y derrapó por varios metros hasta quedar tendido sobre la carpeta asfáltica, con lesiones graves.

Corroboran muerte

Ante el reporte recibido a los números de emergencias, acudieron rápidamente los paramédicos del grupo Halcones Rojos y Grupo Alfa. Tras llevar a cabo la revisión determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las corporaciones policiacas acordonaron la zona, mientras que las autoridades competentes procedían a hacerse cargo de levantar los indicios.

El ahora fallecido manejaba una motocicleta Italika FT150 de color negro con verde fluorescente, la cual fue localizada a unos metros de donde quedó el cuerpo inerte del conductor.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), con el fin de practicarle la necropsia de ley; asimismo, iniciaron la carpeta de investigación para determinar la mecánica exacta del percance.