Fallece al derrapar y golpearse contra el pavimento

La madrugada del domingo un fatal accidente enlutó nuevamente las calles de Palenque. Un joven motociclista perdió la vida tras sufrir un percance mientras circulaba sobre el bulevar Palenque-Pakal Ná, a la altura de una conocida empresa automotriz en dirección a la colonia Pakal Ná.

De acuerdo con información recabada por este medio informativo, el motorista quedó tendido sobre el asfalto, mientras su unidad yacía a pocos metros con visibles daños en la estructura.

Algunos testigos indicaron que el joven, por causas aún no esclarecidas, habría perdido el control del manubrio, derrapando violentamente hasta impactarse contra la superficie de la vía de comunicación.

La fuerza del golpe le provocó lesiones mortales prácticamente de forma instantánea. Minutos después, elementos de diversas corporaciones policiacas arribaron para acordonar el área y prevenir más incidentes, en tanto se solicitaba la presencia de peritos de la Fiscalía de Distrito Selva.

Los especialistas, junto con un agente del Ministerio Público, llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y las investigaciones correspondientes.

El fallecido fue identificado como Carlos Daniel S. G., de tan solo 21 años de edad, vecino de la región.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley, mientras la motocicleta quedó asegurada como parte de la investigación.

Las causas exactas del percance aún se encuentran bajo indagatoria; sin embargo, no se descarta que el exceso de velocidad o una posible distracción hayan sido factores determinantes en la tragedia.