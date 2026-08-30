Fallece al estamparse en un camión repartidor

El sábado por la tarde, un joven de 26 años de edad que iba a bordo de su motocicleta perdió la vida al estamparse contra un camión de la empresa de agua Electrón, en la colonia Cerro Hueco de la capital chiapaneca.

Eran aproximadamente las 14:40 horas cuando autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la calzada Señor del Pozo y avenida El Zapotal, en la referida colonia.

Ahí, se informó que un joven que fue identificado como Santiago “N” se desplazaba minutos antes en su unidad motorizada, cuando de manera sorpresiva perdió el control del manubrio y se estrelló contra un vehículo repartidor de agua, marca Izuzu.

Durante el peritaje, al lugar de los hechos se presentó un hombre que se identificó con el nombre de Federico “N” (57), quien dijo a las fuerzas del orden que el joven era su hijo.

Comentó que su familia y sus amistades lo conocían con el mote de “Chanti”. Dijo que había estado consumiendo bebidas embriagantes desde hace tres días en su hogar y que en un arrebato de coraje abordó su motocicleta.

Por ello, empezó a hacer arrancones hasta que finalmente sufrió el fatal accidente.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).