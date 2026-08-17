Fallece al ser arrollada por un veloz automóvil

Una tragedia ocurrió el domingo en el tramo carretero Tuxtla Chico-Tapachula, cuando una persona del sexo femenino fue atropellada por un vehículo y perdió la vida de forma instantánea, mientras que el presunto responsable huyó del lugar, aunque ya es buscado por las autoridades.

Alta velocidad

Fue a la altura del kilómetro 10, dentro de la demarcación de Tuxtla Chico, en donde ocurrieron los hechos al momento en que Angélica “N” (64 años) intentó cruzar la vía de comunicación, pero sin percatarse de la circulación a alta velocidad de un automóvil que la embistió y después no detuvo su marcha para auxiliarla.

El cadáver de la fémina fue aventado varios metros y quedó tendido sobre la banqueta, así que vecinos de la zona y otros automovilistas al percatarse dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil al llegar al sitio revisaron el cuerpo, sin embargo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las múltiples fracturas y graves lesiones que presentaba.

La zona fue acordonada por policías municipales, mientras que personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento de la víctima para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Se dio a la fuga

Se dijo que el conductor no detuvo su marcha y tampoco se tenían datos específicos de la unidad, por lo que se esperaría a que lo localicen a través de las cámaras de vigilancia de Escudo Urbano que hay en la zona.

Por este hecho fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio, con la finalidad de establecer las circunstancias en las que sucedió el atropellamiento y tratar de dar con el responsable.