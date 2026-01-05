Fallece al ser atropellada por una motocicleta

Tras permanecer varios días bajo atención médica especializada, el domingo una mujer perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones que sufrió al ser atropellada por un motociclista en el bulevar Jaime Fernández, uno de los principales accesos de la ciudad de Huixtla.

La víctima fue identificada como Marcela “N” (60 años), comerciante y vecina de la colonia Chiapas de Corazón.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió la mañana del pasado viernes cuando la fémina intentaba cruzar la vialidad a la altura de la Unidad Deportiva y fue impactada por una motocicleta.

A causa del fuerte golpe, la transeúnte sufrió múltiples fracturas y lesiones internas, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde ingresó en estado delicado.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el día de ayer se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El conductor de la motocicleta también resultó lesionado durante el percance y fue hospitalizado para su atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado si el motociclista fue detenido o presentado ante el Ministerio Público.

Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado fue notificado para realizar las diligencias necesarias.

Elementos ministeriales acudieron al hospital para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Asimismo, reiteraron el llamado a conductores y peatones a tener precaución al momento de transitar por vialidades de alto flujo vehicular.