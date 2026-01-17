Fallece albañil al caer desde segunda planta

Durante las últimas horas de la noche del jueves se dio a conocer que lamentablemente un hombre de oficio albañil, que había sido hospitalizado de urgencia, perdió la vida en el hospital general Gómez Maza de la capital chiapaneca.

Había sido internado por las graves lesiones que sufrió al caer a un arroyo seco en la colonia Bienestar Social, al sur oriente de la ciudad.

Antecedentes

Los hechos ocurrieron cuando el sujeto se encontraba en la segunda planta de una vivienda, localizada a un costado de un puente.

En un momento, por causas que todavía no han sido esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó de casi seis metros hasta el fondo del arroyo, golpeándose de manera violenta contra las rocas y el cauce seco.

Vecinos que presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Los elementos de Protección Civil (PC) Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron maniobras de rescate para poder extraer al albañil del arroyo, debido a que se encontraba en una zona de difícil acceso.

Después de ser estabilizado fue trasladado de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza.

Los socorristas informaron que presentaba probables fracturas en la pierna derecha, costillas y diversas contusiones, entre ellas en la cabeza, por lo que su estado de salud fue reportado como grave desde su ingreso.

Pese a los esfuerzos del personal médico, y luego de permanecer varias horas bajo observación, la persona falleció debido a las lesiones internas que presentaba.

Posteriormente, autoridades tomaron conocimiento del deceso y se dio aviso a los peritos para los procedimientos legales.

El cadáver fue entregado a sus familiares para que se realizaran los trámites y pudiera ser velado conforme a sus costumbres.

Por el momento no se ha informado si el percance se dio mientras hacía algún trabajo y por un descuido resbaló.