Fallece arrollada por una camioneta en libramiento

En el libramiento Sur, a la altura del Cerro del Jolote, en la capital chiapaneca, una persona del sexo femenino de aproximadamente 48 años de edad, perdió la vida luego de ser atropellada por una veloz camioneta particular, durante la tarde del martes.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 13:45 horas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sentido de poniente a oriente.

Fatal impacto

Sobre los hechos, se dio a conocer que la transeúnte —identificada como Guadalupe “N”— intentaba cruzar la vialidad, pero al parecer iba distraída con el teléfono celular, cuando de manera sorpresiva fue arrollada brutalmente por el vehículo particular.

Luego de impactarla, el automovilista al ver lo que había sucedido se dio rápidamente a la fuga a bordo de su unidad, sin que nadie pudiera observar el rumbo que tomó.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil le brindaron la atención prehospitalaria a la fémina, sin embargo, lamentablemente después de la valoración se informó que ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, más tarde el personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias necesarias y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo.