Fallece atropellada en la Curva del Diablo

Una joven perdió la vida al ser brutalmente embestida por un vehículo mientras se desplazaba en una motocicleta, esto a la altura de la peligrosa Curva del Diablo en la demarcación del municipio de Huixtla, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas.

Se dijo que la mujer, identificada como Yoselin Mayté “N” (18 años), quedó tirada sobre la carpeta asfáltica en el tramo que va de Huixtla a Tapachula.

Paramédicos de Protección Civil (PC )acudieron para realizar la revisión y determinaron que ya no contaba con signos vitales, así que la zona fue acordonada por elementos de las corporaciones policiacas.

Al parecer fue un tráiler

Se dijo que pudo haber sido un tráiler el responsable de haberla atropellado, cuyo chofer no detuvo la marcha de la unidad y hasta el momento no se tienen las características de esta.

De acuerdo con los familiares, la joven tenía su domicilio en la colonia El Recreo, perteneciente a Huixtla, hacia donde supuestamente se dirigía al momento del accidente a altas horas de la noche.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde le practicarán la necropsia de ley, para posteriormente entregarlo a sus familiares que le darán sepultura.

Asimismo, se dio inicio una carpeta de investigación por el delito de homicidio, mediante la cual se busca establecer la forma en la que sucedió el incidente y poder dar con el paradero del vehículo responsable.