Fallece chofer en brutal encontronazo

Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de verse involucrada en un accidente carretero durante las primeras horas del sábado, en la vía de comunicación de cuota que atraviesa el municipio de Jiquipilas.

Aunque hasta el cierre de la información no había parte oficial, se cree que una invasión de carril habría derivado en el lamentable percance.

Trágica colisión

Trascendió que minutos antes de las 01:00 horas usuarios del tramo carretero Ocozocoautla-Arriaga reportaron a las corporaciones policiacas y de auxilio el aparatoso encontronazo entre un tráiler y un camión de bajo tonelaje, en el cual había posibles personas lesionadas.

Tras lo anterior, elementos de la Guardia Nacional se constituyeron al kilómetro 41+900, ahí en coordinación con personal de auxilio determinaron que el chofer del camión de color blanco con caja seca ya no contaba con signos vitales, por lo cual solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos pues el impacto fue tal que los restos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la cabina.

Más tarde, fue identificado como Francisco “N” (55 años). Tuvo que ser rescatado mediante pinzas hidráulicas, conocidas como “quijadas de la vida”.

Se salvó

Presuntamente el conductor del tractocamión habría resultado únicamente con lesiones leves. Su unidad fue detenida por la banda metálica de contención, lo que impidió que saliera del camino.

Asimismo, los uniformados acordonaron el área para mantenerse a la espera de los Servicios Periciales para el levantamiento del cadáver, además de cerrar la vialidad en la zona por bastante tiempo para evitar algún nuevo accidente.