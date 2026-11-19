Una movilización de autoridades y servicios de emergencia se dio al ser reportado que un adulto mayor perdió la vida luego de sufrir un probable infarto al interior de su casa en la colonia Francisco I. Madero, esto en la ciudad capital.

El llamado de emergencia fue proporcionado alrededor de las 10:10 horas. Luego de ser requeridos, elementos policiales municipales y estatales se movilizaron hasta la 5a. Sur y callejón sin nombre de la colonia en mención.

Al llegar al lugar, las fuerzas del orden solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias para atender al hombre que yacía en el interior del domicilio.

En consecuencia, en minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria.

Tras la valoración, se informó que el sujeto de 54 años perdió la existencia de un presunto infarto.

Por su parte, los uniformados mencionaron que solicitarían la presencia del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las diligencias correspondientes y de ser necesario trasladarlo al anfiteatro.