Fallece educadora; fue embestida mientras corría

El domingo en la carretera que conecta a Tapachula con Puerto Madero se dio un fatal atropellamiento, por lo que perdió la vida una profesora de un jardín de niños, quien realizaba ejercicio en la zona.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a 500 metros de las instalaciones de la Universidad Politécnica, en donde automovilistas alcanzaron al vehículo responsable y el conductor fue retenido para ser entregado a las autoridades.

Impacto mortal

Se dijo que la educadora, identificada como Carmen Estefanía “N”, corría sobre la vía de comunicación cuando fue brutalmente impactada por una unidad de la marca Toyota Avanza de color gris, cuyo chofer no detuvo la marcha.

Sin embargo, otros automovilistas al ver esto lo persiguieron hasta darle alcance y detenerlo.

Asimismo, se dio a conocer que la profesora generalmente corría los fines de semana, pero lamentablemente en esta ocasión ya no pudo regresar a su casa.

Personal de los servicios de emergencia al acudir determinaron que la fémina ya no contaba con signos vitales, por lo cual elementos policiacos procedieron a acordonar la zona.

Servicios Periciales se encargó del levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) y tras practicarle la autopsia de ley sería entregada a sus familiares.

También fue iniciada una carpeta de investigación que permitirá establecer la forma en la que ocurrió el percance, mientras que las autoridades determinarán la situación jurídica del conductor.